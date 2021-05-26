Milli atlet Tuğba Danışmaz tarihe geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli atlet Tuğba Danışmaz tarihe geçti

Milli atlet Tuğba Danışmaz tarihe geçti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Milli atlet Tuğba Danışmaz, Atina'da 14.04'lük derecesiyle Türkiye rekorunu yeniledi.

Milli atlet Tuğba Danışmaz, Atina'da 14.04'lük derecesiyle Türkiye rekorunu yeniledi.

Uluslararası Atlamalar Kupası'nda 22 yaşındaki Avrupa U23 madalyalı milli atlet Tuğba Danışmaz, üç adım atlamada 14 metre kulübüne adını yazdıran ilk Türk kadın atlet oldu. Atina'daki Kallithea Stadı'nda yapılan Uluslararası Atlamalar Kupası'nda mücadele eden Tuğba, müsabakayı ilk hakkındaki 14.04'lük derecesiyle ikinci sırada tamamladı. Danışmaz, bu derecesiyle salonda yaptığı 13.97'lik en iyi derecesi ve Türkiye rekorunu 14 metrenin üzerine taşıdı ve önemli bir hayalini gerçekleştirmiş oldu. Tarihe üç adımda 14 metreyi atlayan ilk Türk kadın atleti olarak geçen Ankaralı atlet, sevincini antrenörü Cahit Yüksel ve antrenman partneri Buse Savaşkan ile yaşadı.

TAF Başkanı Fatih Çintimar, dereceyi öğrendikten sonra Tuğba ve antrenörü Cahit Yüksel'i arayarak tebrik etti. Başkan Çintimar, "Tuğba'nın bu dereceyi yapacağından emindik. Kısmet Atina'daki yarışmayaymış. Şimdi sırada Olimpiyat bileti var. İnşallah o da sırada" diye konuştu.

Milli atlet yarın İstanbul'a döndükten sonra hafta sonu bir sonraki yarışması için Romanya'nın Craiova kentine geçecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Binali Yıldırım
Magazin Alişan Müge Anlı Ebru Gündeş Demet Akalın
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milli atlet Tuğba Danışmaz tarihe geçti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 23:42:19. #1.11#

title