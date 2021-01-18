Milli antrenör Çömlekçi, son yolculuğuna uğurlandı
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Milli antrenör Çömlekçi, son yolculuğuna uğurlandı

18.01.2021 14:33 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:37
Milli antrenör Çömlekçi, son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'de, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitiren Türkiye Atletizm Milli Takımı antrenörlerinden İbrahim Halil Çömlekçi (49), son yolculuğuna uğurlandı.

Mersin'de, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitiren Türkiye Atletizm Milli Takımı antrenörlerinden İbrahim Halil Çömlekçi (49), son yolculuğuna uğurlandı.

Çömlekçi için merkez Yenişehir ilçesindeki Bakırcılar Halilurrahman Camii'nde düzenlenen törene ailesi, antrenör arkadaşları ve sporcular katıldı. Çömlekçi'nin naaşı, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Afetevler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çömlekçi'nin vefatına ilişkin bir taziye mesajı yayınladı. Bakanlığın resmi web sitesindeki mesajda, "Türk sporuna yıllarca başarıyla hizmet etmiş kıymetli antrenörlerimizden İbrahim Halil Çömlekçi'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Atletizme verdiği hizmetleri ve yetiştirdiği sporcularla her zaman hatırlanacak olan merhum İbrahim Halil Çömlekçi'ye Allahtan rahmet; ailesi, sevenleri ve atletizm camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadeleri yer aldı.
Milli antrenör Çömlekçi, son yolculuğuna uğurlandı
Milli antrenör Çömlekçi, son yolculuğuna uğurlandı
Milli antrenör Çömlekçi, son yolculuğuna uğurlandı
Milli antrenör Çömlekçi, son yolculuğuna uğurlandı
Milli antrenör Çömlekçi, son yolculuğuna uğurlandı
Milli antrenör Çömlekçi, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan AÇIKGÖZ

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