Milletvekili Yayman: "Kırıkhan OSB'de 2 bin kişiyi istihdam edeceğiz"
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Milletvekili Yayman: "Kırıkhan OSB'de 2 bin kişiyi istihdam edeceğiz"

Milletvekili Yayman: 'Kırıkhan OSB'de 2 bin kişiyi istihdam edeceğiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Hatay ekonomisine katkı sunması beklenen Kırıkhan Organize Sanayi Bölgesinde çalışmalar hızla ilerliyor.

Hatay ekonomisine katkı sunması beklenen Kırıkhan Organize Sanayi Bölgesinde çalışmalar hızla ilerliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgede 2 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Numan Bölükbaş, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Erdal Çelik ve yönetim kurulu üyeleri Kırıkhan Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulundular.

"8 ay içerisinde buranın bütün çalışmalarını bitireceğiz"

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, "Kırıkhan'ın çok büyük hayali olan organize sanayi bu ekibe nasip oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada 52 fabrika olacak. Şuan bu bölgede 25 tane iş makinası gece gündüz çalışıyor. Bu bir takım çalışması ekip çalışmasıdır. Biz burada 2 bin kişiyi istihdam edeceğiz. Kırıkhan ilçemiz bir tarım, ticaret şehriydi. Şimdi de aynı zamanda bir sanayi şehri olacak. Çok heyecanlıyız inşallah 8 ay gibi bir süre içerisinde buranın bütün çalışmalarını bitireceğiz. Allah nasip ederse Kırıkhan'ın en önemli sorunlarından biri olan işsizlik problemini de çözmüş olacağız" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Milletvekili Yayman: "Kırıkhan OSB'de 2 bin kişiyi istihdam edeceğiz" - Haberler Ekonomi
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