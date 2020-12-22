Milletvekili Turan'dan Kırşehir'e istihdam
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Milletvekili Turan'dan Kırşehir'e istihdam

22.12.2020 14:56 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:01
Milletvekili Turan'dan Kırşehir'e istihdam

AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, Kırşehir'de 80 kişinin istihdam edildiği iş yerinin açılışını yaptı.

AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, Kırşehir'de 80 kişinin istihdam edildiği iş yerinin açılışını yaptı.

Ankara -Kayseri kara yolu üzeri Kındam kavşağında yer alan işletme hakkında bilgi veren milletvekili Turan, Kırşehir pekmezi ile yöresel ürünlerin ülke genelinde tanıtımı için çalışacaklarını söyledi. Önceliklerinin yöresel ürünlerin pazarlanması olduğunu belirten Turan açıklamasında; "Kırşehir merkezli ürünleri pazarlamayı hedefliyoruz. Badem, Kaman Cevizi, Pekmez gibi ürünler için görüşmeleri sürdürüyoruz" dedi. Kırşehir pekmezini ülke genelinde duyuracaklarını söyleyen Turan, "Kırşehir pekmezini dijital ortamdan tanıtmak için çalışmalar yürüteceğiz. Esnaf Odaları Birliği ve şehirde bulunan diğer odalarla görüşmeler yaptık. Köylerde üretilen ürünler için her zaman görüşmelere açığız. Hedefim şehre gelen bir misafirin ne götüreceğiz diye düşünmemesidir. Şehrimizde el emeği olarak küretilen ürünleri de pazarlamayı düşünüyoruz" diye konuştu.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı olarak görev de yapan Hacı Turan, 27. dönem milletvekili seçimlerinde Ankara'dan AK Parti milletvekili olarak Meclis'e girdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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