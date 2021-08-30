Milletvekili Keven'den Sorgun Belediyespor'a ziyaret
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Milletvekili Keven'den Sorgun Belediyespor'a ziyaret

Milletvekili Keven'den Sorgun Belediyespor'a ziyaret
Anadolu Ajansı / Şahin Özmen - Haberler | Spor

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor'u ziyaret etti.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor'u ziyaret etti.

Sorgun Spor Salonu'nda yapılan antrenmanı izleyen Keven, kulüp başkanı Ergin Gül'den takım hakkında bilgi aldı.

Teknik kadro ve oyuncularla tanışan ve sohbet eden Keven, kendisinin de eski bir sporcu ve hakem olduğunu, Sorgun Belediyespor'un Türkiye'nin en üst liginde yer almasından gurur duyduğunu söyledi.

Sorgun Belediyespor'un AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Yozgat'ı en iyi şekilde temsil ettiğini aktaran Keven, "Zamanında futbol, basketbol, voleybol oynamış biri olarak, bundan böyle zamanım uygun olursa Sorgun Belediyespor'un maçlarını izlemeye çalışacağım. Bu yıl ligde üçüncü yılınız. Sanıyorum geçmiş senelere oranla daha da büyük tecrübe kazandınız. Bu yıl geçen yıllara oranla daha başarılı olacağınıza inanıyorum. Ben şimdiden hepinize başarılar diliyorum, sizleri Avrupa arenasında izlemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Keven'den Sorgun Belediyespor'a ziyaret
Milletvekili Keven'den Sorgun Belediyespor'a ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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