Milaslı Üreticilere Hayvan Besleme ve Yem Bitkileri Eğitimi Verildi

MAY Tohum ve Milas Süt Üreticileri Birliği, Milas çiftçilerine yönelik hayvan besleme ve yem bitkileri eğitimi düzenledi.

Sebze, tarla, endüstri ve yem bitkileri tohumlarının 1978 yılından beri Ar-Ge'si, üretimi, yurtiçi ve yurtdışı satışı konularında faaliyet gösteren MAY Tohum, ıslah ettiği silajlık mısır çeşitleri ve portföyünde bulunan yonca çeşitlerinin yanı sıra, çiftçilere ve hayvancılık sektörüne sunduğu eğitim hizmetleriyle de üreticilerin yanında oluyor. Milas çevre köy ve ilçelerinden hayvan yetiştiricilerinin katıldığı etkinlikte, Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet Türkmen, bölge üreticilerine 'ruminant yetiştiriciliğinde etkili hayvan besleme ve beslenme hastalıkları', 'silajlık mısır ve yonca bitkisinin ruminant beslemesinde önemi' konularında eğitim verdi. Bölge çiftçileri tarafından yoğun ilgi gösterilen eğitimde ayrıca silajlık mısır ve yonca yetiştiriciliği konularında da bilgiler aktarıldı.

Mesleğim gereği, dünyadaki ve Türkiye'deki birçok hayvancılık işletmesini sürekli ziyaret ettiğini belirten Türkmen, "Bu gezilerim esnasında, en çok karşılaştığım sorunlar, genellikle yanlış yapılan silajlar ve bunların sebep olduğu et ve süt verim kayıpları ile beslenme hastalıkları oluyor. Birçok işletmede, analizini yaptığımız mısır ve yonca silajlarında olması gereken besin değerleri maalesef mevcut değil. Bunun yanı sıra, silaj yapım ve saklama koşulları konularında yapılan yanlış uygulamalar nedeniyle yaşanan ve hayvan ölümlerine neden olan bakteriyel hastalıklar ile de karşılaşıyorum. MAY Tohum ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu eğitimler, çiftçilerimizin ve yetiştiricilerimiz için son derece faydalı eğitimler oluyor" diye konuştu.

Eğitimlerde, Türkiye'de en kolay üretilen ve en kaliteli silajının mısırdan yapıldığını ve hayvan beslenmesinde önemli bir yere sahip olduğunu altını çizen Türkmen, "Hayvanlardaki et ve süt verimini arttıran madde silajın içindeki nişastadır. Nişasta da silajın içinde bulunan taneden gelir. Kaliteli bir mısır silajında nişasta oranı yüzde 28-35 aralığında olması gerekmektedir. Eğer silajınızdaki oranlar bunun altındaysa rasyona ilave mısır ya da fabrika yemi eklemek gerekir ki bu da rasyon maliyetlerini yukarı çıkartır. Yonca silajının içeriğinde olması gereken protein oranı ise, yüzde 20-25 aralığında olmalıdır. Çiftçiler ve hayvan yetiştiricileri, silaj yapımında kullanacakları mısır ve yonca çeşitlerini buna göre seçmeliler" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA