Milas'ın Efeleri, en son 10. haftada galibiyet gördü - Haberler Spor
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Milas'ın Efeleri, en son 10. haftada galibiyet gördü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Milas'ın Efeleri, en son 10. haftada galibiyet gördü

Milas Belediyespor Voleybol takımı, bu hafta evinde karşılaştığı, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ karşısında 1-3 mağlup oldu.

Milas Belediyespor Voleybol takımı, bu hafta evinde karşılaştığı, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ karşısında 1-3 mağlup oldu.

6 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Milas Belediyesi Atatürk Spor Salonu'nda oynanan Milas Belediyespor-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ müsabakası (23-25) (25-13) (25-27) (26-28) set skorları ile galip gelen taraf konuk ekip oldu. Milas Belediyespor son duruma göre 16 puanla ligin 10'uncu sırasında yer aldı. Milas Belediyespor, önümüzdeki hafta Pazar günü (13 Şubat) saat 14.00'de Balıkesir Bigadiç Şehit Okan Dinçer Spor Salonu'nda Bigadiç Belediyespor karşısında galibiyet elde etmek için mücadele edecek. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - Spor

Mustafa Kemal Atatürk, Milas Belediyesi, voleybol, Pazar, Spor, Haber

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