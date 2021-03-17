Milas Belediye: 1-3
17.03.2021 19:56 | Son Güncelleme: 17.03.2021 20:02
SALON: AtatürkHAKEMLER: Zafer Özmen, Cihan DemirMELİKGAZİ BELEDİYE: Mehmet Can, Burak Kılıç, Yiğit Korkut, Emincan Kocabaş,Ali Shahbazi, Daniel Vargas, Abdullah Belik (L) (Mustafa Atakan, Berk Seray, Davut Şahin, Arif Mete, Sefa Furkan)MİLAS BELEDİYE: Görkem Yazgan, Redi Bakiri, Batuhan...
SALON: AtatürkHAKEMLER: Zafer Özmen, Cihan DemirMELİKGAZİ BELEDİYE: Mehmet Can, Burak Kılıç, Yiğit Korkut, Emincan Kocabaş,Ali Shahbazi, Daniel Vargas, Abdullah Belik (L) (Mustafa Atakan, Berk Seray, Davut Şahin, Arif Mete, Sefa Furkan)MİLAS BELEDİYE: Görkem Yazgan, Redi Bakiri, Batuhan Karaca, Jakup Petras, Samet Akyıldız, Selçuk Karakoyun, Oktay Tetik (L) (Taha Sabah, Emirhan Kök, Enes Güç, Barış Çetrefil)
SETLER: 23 - 25, 25 - 20, 22 - 25 24 - 26
Türkiye Voleybol Federasyonu 1'inci Lig Erkekler A Grubu erteleme maçında Melikgazi Belediye sahasında Milas Belediye'ye 3-1'lik skorla mağlup oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN