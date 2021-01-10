Milan, Torino karşısında zorlanmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Milan, Torino karşısında zorlanmadı

10.01.2021 01:13 | Son Güncelleme: 10.01.2021 01:13
Milan, Torino karşısında zorlanmadı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 17. haftasında lider Milan, konuk ettiği Torino'yu 2-0 yendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 17. haftasında lider Milan, konuk ettiği Torino'yu 2-0 yendi.

Milano'daki San Siro Stadı'ndaki müsabakada, şampiyonluk mücadelesi veren Milan ile alt sıralardan kurtulmaya çalışan Torino karşılaştı.

Maçın 25. dakikasında Rafael Leao ile 1-0 öne geçen kırmızı-siyahlılar, Frank Kessie'nin 36. dakikadaki penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

İlk yarı bu skorla ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda da skor değişmeyince Milan, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 40'a yükselterek liderliğini sürdüren Milan, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Inter ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı. Hafta arasında ezeli rakiplerinden Juventus'a sahasında yenilen kırmızı-siyahlılar, Torino galibiyetiyle moral buldu.

Haftayı puansız kapatan Torino ise 12 puanla 19. sırada kaldı. Torino, bu mağlubiyetle ligde bu sezon 9'uncu yenilgisini aldı.

Bu arada, Milan kadrosunda bulunan ve hafta arasında Juventus maçında sol ayak bileğine aldığı darbe sebebiyle Torino maçı öncesi durumu belirsiz olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Çalhanoğlu, 60. dakikada Brahim Diaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

Kasım ayının sonundan bu yana sakatlıklar sebebiyle forma giyemeyen Milan'ın İsveçli yıldız golcüsü Zlatan İbrahimovic de 85. dakikada Rafael Leao'nun yerine dahil olarak uzun bir aradan sonra maça çıktı.

Serie A'nın 17. haftasında bugün oynanan diğer maçlarda, Atalanta deplasmanda Benevento'yu 4-1 yenerken, Genoa da konuk ettiği Bologna'yı 2-0 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Hülya Avşar Ajda Pekkan Hande Erçel Gonca Vuslateri
Spor Arda Turan Mesut Özil Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Jandarma Hisarcık Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milan, Torino karşısında zorlanmadı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 01:16:17. #1.15#
title