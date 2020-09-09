Milan, Sandro Tonali'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, İtalya ve Avrupa'nın altın çocuğu olarak lanse edilen Sandro Tonali'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Brescia forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Sandro Tonali'yi kadrosuna kattı.

Milano ekibinden yapılan açıklamada, İtalyan milli oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralandığı duyuruldu.

BİR SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 10 PAY VERİLECEK

İtalyan medyasında çıkan haberlerde, Milan'ın Tonali için 10 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği, satın alma opsiyonun da bonuslarla beraber 25 milyon euro olduğu iddia edildi.

Futbolcunun bir sonraki satışından da Brescia'ya yüzde 10 pay verileceği öne sürüldü.

Altyapısından yetiştiği Brescia'da geçen sezon ligde 35 maçta 1 gol atan Tonali, milli takımda 3 kez forma giydi.

Kaynak: AA