Milan, son dakikada yediği golle Kızıldız deplasmanında 2-2 berabere kaldı
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Milan, son dakikada yediği golle Kızıldız deplasmanında 2-2 berabere kaldı

18.02.2021 22:58 | Son Güncelleme: 18.02.2021 23:03
Milan, son dakikada yediği golle Kızıldız deplasmanında 2-2 berabere kaldı

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda İtalyan devi Milan deplasmanda Kızılyıldız ile son dakikada yediği gol sonrası 2-2 berabere kaldı. Milan'da milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, 82. dakikada Mandzukic'in yerine oyuna dahil oldu.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Milan deplasmanda Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi. Sırbistan'da oynanan karşılaşmadan kazanan çıkmadı.

Milan'ın gollerini 42. dakikada Pankov (kendi kalesine) ile 61. dakikada penaltıdan Hernandez, kaydetti.Kızılyıldız'ın gollerini ise 52. dakikada penaltıdan Kanga ve 90+3. dakikada Pankov attı. Öte yandan Kızılyıldız'da Rodic, 57. ve 77. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

HAKAN SON BÖLÜMDE OYUNA GİRDİ

Milan'da milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, 82. dakikada Mandzukic'in yerine oyuna dahil oldu. Karşılaşmanın rövanşı, 25 Şubat Perşembe günü İtalya'da oynanacak.

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