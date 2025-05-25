Milan Monza CANLI nereden izlenir? Serie A Milan Monza maçı ne zaman?

Milan Monza maçı hangi kanalda? Milan Monza maçı öncesi Milan Monza maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Serie A'in önemli mücadelelerinden Milan Monza maçı detayları araştırılıyor. Peki, Milan Monza maçını hangi kanal veriyor? İşte Milan Monza maçı yayın bilgisi haberimizde! Milan Monza CANLI İZLEME LİNKİ var mı?

MİLAN MONZA MAÇI HANGİ KANALDA?

Milan ile Monza arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanallarından canlı maç izlenebilecek.

MİLAN MONZA MAÇI SAAT KAÇTA?

Milan Monza maçı, 25 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Milan Monza maçı, saat 16:00'da başlayacak.

MİLAN MONZA MAÇI KAÇ KAÇ?

Milan Monza maçı henüz başlamadı.

MİLAN MONZA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Milan ve Monza, karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Milano'da, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.