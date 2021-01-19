Milan, Beşiktaş'ın da istediği Mandzukic'i kadrosuna kattı
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Milan, Beşiktaş'ın da istediği Mandzukic'i kadrosuna kattı

19.01.2021 14:27 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:12

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği AC Milan, Beşiktaş ile adı geçen Hırvat golcü Mario Mandzukic'i transfer ettiğini açıkladı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Hırvat golcü Mario Mandzukic'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı takımdan yapılan yazılı açıklamada, "Milan, Mario Mandzukic ile anlaşıldığını paylaşmaktan memnuniyet duyuyor." ifadesi kullanıldı.

SÖZLEŞME SEZON SONUNA KADAR

Açıklamada, 34 yaşındaki golcüyle sezon sonuna kadar sürecek bir sözleşme yapıldığı ayrıca 1 yıllık uzatma opsiyonunun bulunduğu belirtildi.

Milan, Beşiktaş'ın da istediği Mandzukic'i kadrosuna kattı

Hırvat golcünün, kırmızı-siyahlı takımda 9 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

Kariyerinde Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarda forma giyen Mandzukic, 2020'nin başında Katar'ın El-Duhail takımına transfer olmuş yarım sezon burada kalmıştı.

Bir süredir herhangi bir kulüpte top koşturmayan Mandzukic'in adı, kış transfer döneminin başında Beşiktaş ile de anılmıştı.

Milan, Beşiktaş'ın da istediği Mandzukic'i kadrosuna kattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları (1)
SERGEN HOOOP AL SANA MANDUKİC): sergen soldan girdi ortaladı ama mandzukıc megerse bjkde degıl o topa kafa vuracak adam kalmamış)
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