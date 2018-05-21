Milan, Manchester Unitedlı Fellaini ile İlgileniyor
Milan Sportif Direktörü Massimiliano Mirabelli, Beşiktaş'ın ilgilendiği Marouane Fellaini ile ilgilendiklerini duyurdu.
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Marouane Fellaini için Serie A ekibi Milan devreye girdi.
"SÖZLEŞME YENİLEMEYECEK"
Konu hakkında açıklama yapan Milan Sportif Direktörü Massimiliano Mirabelli, "Fellaini önemli bir oyuncu. Manchester United ile sözleşme yenilemeyeceğini biliyoruz ancak henüz anlaştığımızı söylemek zor." ifadelerini kullandı.
6 MİLYON EURO
İtalya ve İngiltere basınında yer alan haberlere göre; Milan, Fellaini'ye yıllık 6 milyon eurodan 3 senelik sözleşme teklifi yaptı. Manchester United ile bu sezon 23 maça çıkabilen 30 yaşındaki Belçikalı orta saha 5 gol attı ve 1 asist yaptı
YORUMLAR (5)
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Türkiyedeki basın kadar yalancı basın yokCevap Yaz Yayından Kaldır
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yok gelmicek gidecek yabancı gelmicek beşiktaşa yok olmucak sizde panzer var tannk var 200 milyon var len quaresma var pepe varCevap Yaz Yayından Kaldır
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hani beşiktaş anlaşmıştı bu kadar adi basın dünyanın hiç bir yerinde bulamazsınızCevap Yaz Yayından Kaldır
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oynamak için gel.gelmek için gelme sakın ...Cevap Yaz Yayından KaldırBAMBAMBAM: Nereye Milan''a mı?Yayından Kaldır