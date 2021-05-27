Milan, Lille'in kalecisi Mike Maignan'ı renklerine bağladı
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Milan, Lille'in kalecisi Mike Maignan'ı renklerine bağladı

Milan, Lille'in kalecisi Mike Maignan'ı renklerine bağladı
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Lille'de forma giyen Fransız kaleci Mike Maignan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Lille'de forma giyen Fransız kaleci Mike Maignan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

İtalya temsilcisi, sözleşme süresinin bitmesi nedeniyle takımdan ayrılacağı duyurulan yıldız kaleci Gianluigi Donnarumma'nın boşluğunu, Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) şampiyonluğa ulaşan Lille'in başarısında pay sahibi olan Fransız kaleci Maignan ile doldurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Fransız kaleci ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı ve bu sezon 16 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

İtalya basınında yer alan haberlere göre Milan, Maignan'ın bonservisi için Lille'e 13 milyon avro ödeyecek. Oyuncunun başarı durumuna göre verilen bedelde artış yaşanabilecek.

Fransa Milli Takımı'nın Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kadrosunda yer alan Maignan, geçen sezon 38 lig maçının 21'inde gol yemezken, kalesinde 23 gole engel olamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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