Milan'lı Hakan Çalhanoğlu, ligin flaş ekibi Atalanta'yı da boş geçmedi Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, koronavirüs sonrası durdurulamıyor. Son maçlarda yaptığı skor katkısıyla dikkat çeken Hakan, son olarak ligin üst sıralarında bulunan Atalanta karşısında takımının ilk golünü attı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, koronavirüs pandemisi sonrası gollerine devam ediyor. Milan forması giyen yıldız futbolcu, Serie A'nın 36. haftasında oynanan Atalanta maçında takımının ilk golünü attı. Sezonun flaş ekibi Atalanta karşısında maçın 14. dakikasında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hakan, çaprazdan nefis bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 10 MAÇTA 12 GOLE KATKI YAPTI Koronavirüs sonrası takımıyla 10. maçına çıkan milli futbolcu, 5 gol 7 asistlik performans sergiledi.