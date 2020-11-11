Milan'lı Hakan Çalhanoğlu, Atletico Madrid'in radarına girdi
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Milan'lı Hakan Çalhanoğlu, Atletico Madrid'in radarına girdi

11.11.2020 21:58 | Son Güncelleme: 11.11.2020 22:10

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu paylaşılamıyor. Milan ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 25 yaşındaki yıldız isme, Manchester United, Juventus ve Inter'in ardından İpsanyol devi Atletico Madrid de talip oldu.

AC Milan ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu için Atletico Madrid resmen devreye girdi.

İspanyol Gazetesi AS, bugünkü bakısında Atletico Madrid'in Hakan Çalhanoğlu'nu kadroya katmak için Çalhanoğlu'nun menajeri ile görüşmeler yaptığını ve transfer süreci için 12 milyon euroya ulaşan bir bütçe ayırdığını ifade etti.

Hakan Çalhanoğlu'nun bonservisinin elinde olmasını fırsata çevirmek isteyen ve "fırsat transferlerinde" tam bir uzman olan Atletico Madrid, Çalhanoğlu'na 3 yıllık sözleşme karşılığında 12 milyon euro teklif edecek.

Hakan Çalhanoğlu, AC Milan'da kalmak istese de Çalhanoğlu'nun menajeri fırsat transferleri için tüm kozlarını oynuyor ve Atletico Madrid'in yanı sıra Manchester United, Juventus ve Inter gibi kulüpler ile de dirsek temasını sürdürüyor.

5 MİLYON EURO TALEP EDİYOR

AC Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hakan Çalhanoğlu, AC Milan'dan şu anda yıllık 2.5 milyon euro maaş alıyor ve yeni sözleşme için yıllık 5 milyon euro talep ediyor.

AC Milan, Çalhanoğlu'nun sözleşmesine istediği zammı uygulamaz ve 3 yıllık sözleşmeyi sunmazsa A Milli futbolcu masanın üstündeki diğer opsiyonları değerlendirmeye başlayacak.

(Kaynak: Sporx)

Milan'lı Hakan Çalhanoğlu, Atletico Madrid'in radarına girdi
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