SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Milan, koronavirüsle mücadele için 500 bin avro bağış topladı - Spor
Spor

Milan, koronavirüsle mücadele için 500 bin avro bağış topladı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, ülkede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek için şimdiye kadar 500 bin avro bağış topladı.

03.04.2020 19:18 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:18
Milan, koronavirüsle mücadele için 500 bin avro bağış topladı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, ülkede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek için şimdiye kadar 500 bin avro bağış topladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kampanyada ilk etapta belirlenen rakama ulaşıldığı ve daha fazla bağış toplamak için çalışılacağı belirtildi.

Tüm bağışçılara teşekkür edilen açıklamada, "Koronavirüsü yenmek için ön cephede mücadele verenlere destek olmaya devam edeceğiz. Toplanan 500 bin avro ile sağlık ekipmanları satın alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Koronavirüsün en fazla etkilediği ülkelerden olan İtalya'da birçok futbol kulübü yardım kampanyası başlatmıştı.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF Başkanı tarih verdi Spor
Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF Başkanı tarih verdi
Alman devinden sürpriz imza! Sözleşmesi 3 yıl uzatıldı Spor
Alman devinden sürpriz imza! Sözleşmesi 3 yıl uzatıldı
Görüşmelerin askıya alındığı haberi sonrası Dorukhan Toköz, ayet paylaştı! Spor
Görüşmelerin askıya alındığı haberi sonrası Dorukhan Toköz, ayet paylaştı!
Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur Spor
Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur
Efsane stat, tedavi merkezine dönüştürülüyor Spor
Efsane stat, tedavi merkezine dönüştürülüyor
TFF'den resmi açıklama geldi! İşte Süper Lig'in bitiş tarihi Spor
TFF'den resmi açıklama geldi! İşte Süper Lig'in bitiş tarihi
Bournemouth, Luyindama'ya talip oldu
Bournemouth, Luyindama'ya talip oldu
Rıdvan Dilmen: UEFA'nın açıklaması gaz almak için
Rıdvan Dilmen: UEFA'nın açıklaması gaz almak için
Abdurrahim Albayrak'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 20 bin TL destek
Abdurrahim Albayrak'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 20 bin TL destek
Fatih Terim, sosyal medyada hakaret eden üç kullanıcı hakkında suç duyurusunda bulundu
Fatih Terim, sosyal medyada hakaret eden üç kullanıcı hakkında suç duyurusunda bulundu
Galatasaray, Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak istiyor
Galatasaray, Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak istiyor
Boateng'in eşi Melissa Satta: Türkiye, İtalya'ya göre koronavirüse karşı daha hazırlıklı
Boateng'in eşi Melissa Satta: Türkiye, İtalya'ya göre koronavirüse karşı daha hazırlıklı
Dorukhan Toköz'ün menajerinden açıklama: Beşiktaş'tan yazılı teklif bekliyoruz ancak henüz gelmedi
Dorukhan Toköz'ün menajerinden açıklama: Beşiktaş'tan yazılı teklif bekliyoruz ancak henüz gelmedi
Çalışan maaşlarından kesinti yapan Galatasaray, geri adım attı ve kalan miktarı hesaplara yatırdı
Çalışan maaşlarından kesinti yapan Galatasaray, geri adım attı ve kalan miktarı hesaplara yatırdı
Türkiye Futbol Federasyonu: Ligler, en erken Haziran ayının başında oynanabilecektir
Türkiye Futbol Federasyonu: Ligler, en erken Haziran ayının başında oynanabilecektir
Zeki Çelik'ten Tottenham iddialarına yanıt: Kimseden bana haber gelmedi
Zeki Çelik'ten Tottenham iddialarına yanıt: Kimseden bana haber gelmedi
Galatasaray'da Arda Turan yine gündemde! Yönetim değerlendirme yapacak
Galatasaray'da Arda Turan yine gündemde! Yönetim değerlendirme yapacak
Eski Galatasaraylı Ann Wauters koronavirüse yakalandı, yaşadıklarını anlattı
Eski Galatasaraylı Ann Wauters koronavirüse yakalandı, yaşadıklarını anlattı
Karantinadaki ünlü spikerin sevgilisiyle balkon sefası olay yarattı
Karantinadaki ünlü spikerin sevgilisiyle balkon sefası olay yarattı
Talisca'dan Beşiktaş itirafı: Ayrılırken her şeyi düşündüm
Talisca'dan Beşiktaş itirafı: Ayrılırken her şeyi düşündüm
Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, 89 yaşında baba olacak
Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, 89 yaşında baba olacak
Emre Belözoğlu: Sezon sona erince ben de futbolu bırakacağım
Emre Belözoğlu: Sezon sona erince ben de futbolu bırakacağım
Eto'o, 'Aşı Afrikalılar üzerinde denensin' diyen Fransız doktora küfür etti
Eto'o, "Aşı Afrikalılar üzerinde denensin" diyen Fransız doktora küfür etti
FIFA Başkanı Infantino: Yakın zamanda kulüpleri ve futbolcuları koruyacak öneriler hayata geçecek
FIFA Başkanı Infantino: Yakın zamanda kulüpleri ve futbolcuları koruyacak öneriler hayata geçecek
Drogba'dan Fransız doktorun aşı sözlerine tepki: Irkçı ifadeleri şiddetle kınıyorum
Drogba'dan Fransız doktorun aşı sözlerine tepki: Irkçı ifadeleri şiddetle kınıyorum
Barcelona, Neymar'a karşılık Griezmann'ı önerecek
Barcelona, Neymar'a karşılık Griezmann'ı önerecek
Okay Yokuşlu'nun menajeri: Okay, neden Türkiye'ye gelsin?
Okay Yokuşlu'nun menajeri: Okay, neden Türkiye'ye gelsin?
'Keşke erkek arkadaşımla karantinaya girseydim' diyen tenisçi, kendini dağlara vurdu
"Keşke erkek arkadaşımla karantinaya girseydim" diyen tenisçi, kendini dağlara vurdu
Neymar, liglere verilen arada vaktini 7 milyon sterlinlik malikanesinde geçiriyor
Neymar, liglere verilen arada vaktini 7 milyon sterlinlik malikanesinde geçiriyor
Hastaneden taburcu edilen Yusuf Günay: Abdurrahim Bey ve Fatih hoca gayet iyiler
Hastaneden taburcu edilen Yusuf Günay: Abdurrahim Bey ve Fatih hoca gayet iyiler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Simge Sağın Acun Ilıcalı Haluk Levent Recep Tayyip Erdoğan
Spor Neymar Ali Koç Fatih Terim Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis Avrupa İtalya
Şu an buradasınız: Milan, koronavirüsle mücadele için 500 bin avro bağış topladı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 21:03:06. #1.15#
title