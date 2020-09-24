Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun 2 gol attığı maçta Bodo/Glimt'i 3-2 yenerek Avrupa Ligi'nde play-off'a kaldı
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Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun 2 gol attığı maçta Bodo/Glimt'i 3-2 yenerek Avrupa Ligi'nde play-off'a kaldı

24.09.2020 23:35 | Son Güncelleme: 24.09.2020 23:59

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Milan, sahasında Bodo/Glimt'i konuk etti. Hakan Çalhanoğlu'nun 2 atıp 1 de asist yaptığı maçta rakibini 3-2 yenen İtalyan ekibi, adını play-off'a yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu mücadelesinde Milan, sahasında Norveç'in Bodo/Glimt ekibiyle karşı karşıya geldi.

San Siro'da oynanan ve koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz olan maçı Milan 3-2 kazanarak turu atlayan taraf oldu.

HAKAN RESİTAL SUNDU

Maçın henüz 15. dakikasında Junker'in golüyle Bodo Glimt öne geçerken sadece 1 dakika sonra Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maça eşitliği getirdi. Dakikalar 32'yi gösterdiğinde ise Colombo bu kez Milan'ı öne geçirdi ve ilk yarı 2-1 Milan üstünlüğü ile sona erdi.

Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun 2 gol attığı maçta Bodo/Glimt'i 3-2 yenerek Avrupa Ligi'nde play-off'a kaldı

İkinci yarıya hızlı başlayan Milan'da Hakan Çalhanoğlu 50. dakikada kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atarak farkı ikiye çıkardı. 55. dakikada konuk ekip Hauge ile farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Milan turu atlayan taraf oldu.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı ve attığı 2 gol ve yaptığı 1 asistle maçın yıldızı oldu.

Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun 2 gol attığı maçta Bodo/Glimt'i 3-2 yenerek Avrupa Ligi'nde play-off'a kaldı
Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun 2 gol attığı maçta Bodo/Glimt'i 3-2 yenerek Avrupa Ligi'nde play-off'a kaldı
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