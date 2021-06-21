Milan'dan ayrılan Hakan Çalhanoğlu, ezeli rakip Inter'e imza atıyor
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Milan'dan ayrılan Hakan Çalhanoğlu, ezeli rakip Inter'e imza atıyor

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Milan'ın önerdiği teklifleri geri çeviren Hakan Çalhanoğlu, ezeli rakip Inter'le anlaşmaya vardı. Hakan, 6 milyon eurodan 3 yıllık sözleşmeye imza atacak. EURO 2020'de oynadığı üç karşılaşmada gol ve asist katkısı veremeyen ve oyun olarak da beklentilerin çok altında kalan Hakan'ın, transfer görüşmeleri yüzünden kendisini turnuvaya veremediği konuşuluyor. Yarın Hakan'ın sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.

Juventus ve Manchester United'a gideceği konuşulan Hakan Çalhanoğlu, Inter'le anlaşmaya vardı. Sky Sport, Inter'in Hakan'ı 6 milyon eurodan 3 yıllık sözleşmeyle ikna ettiğini duyurdu. Yarın Hakan'ın sağlık kontrollerinden geçeceği ve resmi açıklamanın kısa süre içinde geleceği belirtildi.

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EURO 2020 İYİ GEÇMEDİ

Hakan Çalhanoğlu, Milli Takım formasıyla EURO 2020'de üç maçta da forma giydi ama Milan'daki görüntüsünden eser yoktu. Deneyimli on numaranın transfer tekliflerine kafasını taktığı ve bu sebeple kendisini turnuvaya veremediği söylentileri var. Öte yandan Galatasaray'ın da bir markajı olmuştu ancak Hakan İtalya'da kalmayı tercih etti.

Milan'dan ayrılan Hakan Çalhanoğlu, ezeli rakip Inter'e imza atıyor
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