Milan'dan ayrılan Hakan Çalhanoğlu, ezeli rakip Inter'e imza atıyor

Milan'ın önerdiği teklifleri geri çeviren Hakan Çalhanoğlu, ezeli rakip Inter'le anlaşmaya vardı. Hakan, 6 milyon eurodan 3 yıllık sözleşmeye imza atacak. EURO 2020'de oynadığı üç karşılaşmada gol ve asist katkısı veremeyen ve oyun olarak da beklentilerin çok altında kalan Hakan'ın, transfer görüşmeleri yüzünden kendisini turnuvaya veremediği konuşuluyor. Yarın Hakan'ın sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.