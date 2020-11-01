Milan deplasmanda Udinese'yi 2-1 mağlup etti
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Milan deplasmanda Udinese'yi 2-1 mağlup etti

01.11.2020 16:40 | Son Güncelleme: 01.11.2020 16:53

Serie A'da 6. haftasında Milan, konuk olduğu Udinese'yi 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla sezonun 5. galibiyetini elde eden Kırmızı siyahlılar, zirvedeki yerini korudu.

Serie A'da yoluna doludizgin devam eden Milan, Udinese engelini de iki golle geçmeyi başardı.

Milan'ın golleri 18. dakikada Franck Kessie ve 83. dakikada Zlatan Ibrahimovic'ten geldi. Udinese'nin golü ise 48. dakikada De Paul'un penaltı vuruşundan geldi.

Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada 89 dakika forma giydikten sonra yerini Rade Krunic'e bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Milan, iyi başladığı sezonda 6. maçında 5. galibiyetini alarak puanını 16'ya yükseltti. Udinese ise 5. yenilgisini alarak 3 puanda kaldı.

Milan, Serie A'nın 7. haftasında sahasında Verona ile karşı karşıya gelecek. Udinese ise aynı haftada Sassuolo deplasmanına konuk olacak.

22 GOLE KATKI YAPTI

İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic, bu sezon takımının yükselişindeki kritik isimlerden birisi oldu. Ocak 2020'de Milano ekibine dönen Zlatan, bu süreçte yaptığı 16 gol ve 6 asistle toplam 22 gole direkt katkı yaptı.

Milan deplasmanda Udinese'yi 2-1 mağlup etti
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