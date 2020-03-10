Mikel Arteta, Manchester City Maçı Hakkında Konuştu
Arsenal'in teknik adamı Mikel Arteta, Manchester City ile Etihad Stadyumu'nda oynayacakları maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Eski bir Manchester City oyuncusu olan Arteta, Manchester City ile oynayacakları maçların kendisi için özel olacağını söyledi.
10.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:21
Arsenal'in teknik adamı Mikel Arteta, Manchester City ile Etihad Stadyumu'nda oynayacakları maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Eski bir Manchester City oyuncusu olan Arteta, Manchester City ile oynayacakları maçların kendisi için özel olacağını söyledi.
Kaynak: Dugout