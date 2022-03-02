Mihmandar kelime anlamı nedir ve mihmandar ne demek diye insanlar tarafından merak ediliyor. Mihmandar TDK'ye göre ne anlama geliyor araştırılıyor. Mihmandar ne demek ve TDK'ye göre mihmandar ne ifade eder merak ediliyor. Mihmandar ne demek? TDK'ye göre mihmandar ne anlama geliyor? Detaylar haberimizdedir…

MİHMANDAR NE DEMEK?

Mihmandar, resmi konuklara rehberlik yapan kişilere denir. Turizm ve Kültür Bakanlığı bünyesinde çalışan mihmandarlar, yabancı konuklara yardımcı olan kimseye denir.

TDK'YE GÖRE MİHMANDAR NE ANLAMA GELİYOR?

TDK'ye göre mihmandar kelimesinin anlamı "konukçu" olarak ifade edilir.

Haberler.com - Gündem