Migros Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Tuncay Özilhan seçildi.

Migros, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, şu bilgilere yer verdi:

"Şirketimizin 29 Mayıs 2019 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda görev dağılımı yapılmış olup, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Tuncay Özilhan'ın, Başkan Yardımcılığı'na ise Kamilhan Süleyman Yazıcı'nın seçilmelerine karar verilmiştir."

Kaynak: AA