Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı

Migros, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldığını duyurdu.

Migros'tan yapılan açıklamada, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş (CarrefourSA) ile CarrefourSA tarafından işletilmekte olan 34 adet mağazanın kiracılık hakkının ve kira sözleşmelerinin devri hususunda 07.01.2021 tarihinde sözleşme imzalandığı belirtildi ve mağaza adedinin, mağaza lokasyonlarının ve devir bedelinin uyarlamaya tabi olup, Rekabet Kurulu onayının ardından kesinleşeceği ve gerekli açıklamanın yapılacağı ifadelerine yer verildi.

"DEVİR REKABET KURULU'NUN ONAYI SONRASI GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"CarrefourSA'nın işletmekte olduğu 34 mağazanın, kiracılık haklarının ve kira sözleşmelerinin devri hususunda taraflar arasında 7 Ocak tarihinde sözleşme imzalanmış olup, bu sözleşmeye istinaden Rekabet Kurulu'na İzin Başvurusu yapılacaktır. Sözleşme kapsamında gerekli hukuki ve idari izinlerin alınması için Rekabet Kurulu'na izin başvurusu yapılması dahil resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde iş ve işlemler başlatılacak olup, devir işlemleri Rekabet Kurulu onayı sonrasında gerçekleştirilerek geçerlilik kazanacaktır.

CarrefourSA'nın temel önceliği müşterilerine en doğru şekilde hizmet ve ürün sağlayabilmektir ve bu hedef doğrultusunda şekillenen yatırım ve büyüme stratejisi verimlilik odağıyla devam edecektir. Migros müşterilerine en iyi alışveriş deneyimini yaşatmak için sürdürülebilir büyüme stratejisi çerçevesinde, verimlilikten elde ettiği kaynaklarla, yatırımlarına devam etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk