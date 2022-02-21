Migros İcra Kurulu Başkanı, canlı yayında eylemlerin sembolü olan Gülabi Aksu'ya seslendi: Geri dön

İstanbul Esenyurt'taki Migros deposunda çalışırken yüzde 8'lik zammı kabul etmeyen işçiler günlerdir eylem yapıyordu. Saatlik ücretlerine 4 TL zam isteyen işçilerin talepleri kabul görmemiş ve 257 kişi birden işten çıkarılmıştı. Hafta sonu Migros'un sahibi Tuncay Özilhan'ın Beykoz'daki evinin önünde eylemlerini sürdüren işçiler, polis müdahalesiyle kelepçelenerek gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

FOTOĞRAFI SEMBOL OLDU

Migros ile işçiler arasındaki günlerdir süren kriz, ünlü şarkıcı Haluk Levent'in araya girmesiyle sona erdi ve işçiler istediklerini aldı. Ancak gözaltına alınanlardan Gülabi Aksu'nun çekilen bir fotoğrafı eylemlerin sembolü olarak hafızalarda kaldı.

"BİZ İŞE DÖNMESİNİ İSTİYORUZ"

HaberTürk'te canlı yayına katılan Migros İcra Kurulu Başkanı Ömer Özgür Tort, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Tort, "Gülabi abi sembol oldu. Biz işe dönmesini istiyoruz" dedi. Ömer Özgür Tort işten atılan kişilere, işe dön çağrısı yaptıklarını da belirterek, 70 kişinin döndüğünü, kalan 110 kişinin de işine dönebileceğini söyledi.

"BİZ EKMEK PARASI İÇİN ZAM İSTEDİK"

Elleri kelepçeli gözleri yaşlı bir şekilde medyaya fotoğrafları yansıyan Gülabi Aksu, gözaltı sonrasında yaptığı açıklamada, "Eylemi kendimi ön plana atmak için yapmadım. Sadece 250 işçi arkadaşımızın tekrar işe alınmasını istiyorum. Biz sadece bir ekmek parası için zam istedik. Hakkımızı istiyoruz." demişti.