Midyat'ta patates hasadı yapıldı

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Harmanlı Mahallesi'nde, yılın ilk patates hasadı yapıldı.

Midyat'a bağlı Harmanlı Mahallesi'nde Hacı Mithat Bayraklı adlı çiftçinin 60 dönümlük tarlasında ilk patates hasadı gerçekleştirildi. Mayıs ayında ekimi gerçekleştirilen patatesin hasadı yapılarak bereketli bir sezon olması temenni edildi.

Tarla sahibi Hacı Mithat Bayraklı, çevre köylerden çalıştırılmak üzere getirilen 30 işçiyle patates hasadını gerçekleştirdiklerini söyledi. Bayraklı, toplanan patateslerin, Mardin, Diyarbakır ve çevre illere gönderileceğini ifade etti. - MARDİN

Kaynak: İHA