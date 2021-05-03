Son dakika haberi... Bill Gates ve eşi Melinda Gates boşanma kararı aldı
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Son dakika haberi... Bill Gates ve eşi Melinda Gates boşanma kararı aldı

Son dakika haberi... Bill Gates ve eşi Melinda Gates boşanma kararı aldı
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre NEW Microsoft'un kurucusu Amerikalı milyarder Bill Gates ve eşi Melinda Gates, boşanma kararı aldı.

NEW Microsoft'un kurucusu Amerikalı milyarder Bill Gates ve eşi Melinda Gates, boşanma kararı aldı.

Bill Gates, boşanma kararını Twitter hesabından, "İlişkimiz üzerinde epey düşündükten sonra evliliğimizi bitirme kararı aldık." açıklamasıyla duyurdu.

27 yıllık evlilikleri boyunca 3 çocuk yetiştirdiklerini, dünyanın her yerinde insanlara kurdukları vakıf ile sağlıklı ve üretken hayatlar sürmeleri için yardım ettiklerini ve bu misyonlarının devam edeceğini belirten Gates, "Ancak hayatımızın sonraki aşamasında bir çift olarak birlikte büyüyebileceğimizi düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, eşinden boşanıyor
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, eşinden boşanıyor
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