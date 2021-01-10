Mickael Tirpan, Fortuna Sittard'a kiralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mickael Tirpan, Fortuna Sittard'a kiralandı

10.01.2021 19:09 | Son Güncelleme: 10.01.2021 19:13
Mickael Tirpan, Fortuna Sittard'a kiralandı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Belçikalı oyuncu Mickael Tirpan, sezon sonuna kadar Hollanda ekiplerinden Fortuna Sittard'a kiralandı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Belçikalı oyuncu Mickael Tirpan, sezon sonuna kadar Hollanda ekiplerinden Fortuna Sittard'a kiralandı.

Lacivert beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Mickael Sylvian Tirpan, sezon sonuna kadar Hollanda'nın Fortunu Sittard takımına kiralanmıştır. Oyuncumuza sezonun kalan bölümünde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.Tirpan, daha önce eşinin hastalığı nedeniyle Belçika'ya transfer olmak istediğini açıklamıştı. Türkiye pasaportu da olan Tirpan'ın Kasımpaşa ile 2022  yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Murat Kurum Fikri Sağlar Mustafa Şentop
Magazin Kanye West Seda Sayan Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Metin Oktay Ömer Bayram Mustafa Yumlu Emre Taşdemir
Tüm Haberler Ocak Endonezya Galatasaray Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mickael Tirpan, Fortuna Sittard'a kiralandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 19:16:35. #1.15#
title