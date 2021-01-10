Mickael Tirpan, Fortuna Sittard'a kiralandı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Belçikalı oyuncu Mickael Tirpan, sezon sonuna kadar Hollanda ekiplerinden Fortuna Sittard'a kiralandı.

Lacivert beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Mickael Sylvian Tirpan, sezon sonuna kadar Hollanda'nın Fortunu Sittard takımına kiralanmıştır. Oyuncumuza sezonun kalan bölümünde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.Tirpan, daha önce eşinin hastalığı nedeniyle Belçika'ya transfer olmak istediğini açıklamıştı. Türkiye pasaportu da olan Tirpan'ın Kasımpaşa ile 2022 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı