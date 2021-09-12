Michy Batshuayi, Rıdvan Dilmen'i mest etti! Yıldız futbolcuyu yere göğe sığdıramadı

Beşiktaş, Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın sonunda TRT Spor ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Michy Batshuayi'nin sergilediği performansı yere göğe sığdıramadı.

Rıdvan Dilmen'in maç sonu yorumları şöyle:

"CENK FORMDAYDI ANCAK BATSHUAYI ÇOK HAZIR"

"Skor 3-0 olduktan sonra Sergen Yalçın, Borussia Dortmund maçını oynamaya başladı. Beşiktaş son dönemin en iyi santraforunu getirmiş. Gomez iyiydi, Aboubakar iyiydi, Cenk çok formdaydı ancak Batshuayi çok hazır.

"OMURGAYA AYRI PARANTEZ AÇMAK GEREKİYOR"

Rıdvan'ı bugün çok beğendim. Aynı şekilde Necip bugün Beşiktaş'taki en iyi maçlarından birini oynadı. Beşiktaş'ın omurgası bugün çok iyi oynadı. Diğerleri de iyi oynadı ama omurgaya ayrı parantez açmak gerekiyor"

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