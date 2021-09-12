Michy Batshuayi, Rıdvan Dilmen'i mest etti! Yıldız futbolcuyu yere göğe sığdıramadı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Michy Batshuayi, Rıdvan Dilmen'i mest etti! Yıldız futbolcuyu yere göğe sığdıramadı

Haberler.com - Haberler | Spor
Michy Batshuayi, Rıdvan Dilmen'i mest etti! Yıldız futbolcuyu yere göğe sığdıramadı

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor engelini 3 golle rahat geçti. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, siyah-beyazlıların yıldız santraforu Batshuayi'ye övgüler yağdırdı. Dilmen, "Beşiktaş son dönemin en iyi santraforunu getirmiş" dedi.

Beşiktaş, Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın sonunda TRT Spor ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Michy Batshuayi'nin sergilediği performansı yere göğe sığdıramadı.

Rıdvan Dilmen'in maç sonu yorumları şöyle:

"CENK FORMDAYDI ANCAK BATSHUAYI ÇOK HAZIR"

"Skor 3-0 olduktan sonra Sergen Yalçın, Borussia Dortmund maçını oynamaya başladı. Beşiktaş son dönemin en iyi santraforunu getirmiş. Gomez iyiydi, Aboubakar iyiydi, Cenk çok formdaydı ancak Batshuayi çok hazır.

"OMURGAYA AYRI PARANTEZ AÇMAK GEREKİYOR"

Rıdvan'ı bugün çok beğendim. Aynı şekilde Necip bugün Beşiktaş'taki en iyi maçlarından birini oynadı. Beşiktaş'ın omurgası bugün çok iyi oynadı. Diğerleri de iyi oynadı ama omurgaya ayrı parantez açmak gerekiyor"

Haberler.com - Spor Haberleri
Sergen Yalçın, Dortmund maçıyla ilgili kötü haberi canlı yayında verdi: Teixeira'nın oynayacağını zannetmiyorum

Sergen Yalçın, Dortmund maçıyla ilgili kötü haberi canlı yayında verdi: Teixeira'nın oynayacağını zannetmiyorum

 Yeşil saha kesmedi, sosyal medyada da taraftarı coşturdu! Pjanic'in paylaşımına beğeni yağıyor

Yeşil saha kesmedi, sosyal medyada da taraftarı coşturdu! Pjanic'in paylaşımına beğeni yağıyor
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Haluk Levent Derya Şensoy Yeşim Salkım Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Mergim Berisha Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Michy Batshuayi, Rıdvan Dilmen'i mest etti! Yıldız futbolcuyu yere göğe sığdıramadı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 00:13:47. #1.11#