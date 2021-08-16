Michy Batshuayi paylaşımıyla Beşiktaş taraftarını mest etti! Binlerce kez paylaşıldı

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı dünyaca ünlü golcü Mich Batshuayi sosyal medya hesabından kartal paylaşımı yaptı. Siyah-beyazlı taraftarların büyük ilgisini çeken paylaşım kısa süre içinde sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Beşiktaş transferlerine son sürat devam ediyor. Alex Teixeira ve Rachid Ghezzal transferlerinin ardından siyah-beyazlılar yıldız futbolcu Mich Batshuayi'yle de imza aşamasına geldi.

PAYLAŞIMIYLA TARAFTARI MEST ETTİ

Kulüpten yapılan açıklamada dünyaca ünlü golcünün bu gece 00.00'da İstanbul'da olacağı belirtilmişti. Batshuayi'de transferi resmen müjdeleyen sinyali verdi. Belçikalı futbolcu sosyal medya hesabından kartal paylaşımı yaptı. Bu paylaşım kısa süre içinde siyah-beyazlı taraftarlar arasında binlerce kez paylaşıldı.