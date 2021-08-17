Michy Batshuayi kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, boy ve kilo kaç? Hangi takımlarda oynadı, kaç gol attı?

Geçtiğimiz saatlerde Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi İstanbul'a gelmişti. Son dakika haberlerine göre Beşiktaş, Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Bunun ardından Beşiktaş'lı taraftarlar Michy Batshuayi kimdir, kaç yaşında, nereli? gibi soruların cevaplarını merak etti. Peki, Michy Batshuayi kaç yaşında, boyu kaçtır, kilosu kaç, hangi takımlarda oynadı? Michy Batshuayi toplam kaç golü var? Mevkisi ne? İşte detaylar...

Beşiktaş, Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Bunun akabinde futbol severler Michy Batshuayi kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç, hangi mevkide top oynuyor, forver mi orta saha mı defans mı gibi soruların cevaplarını merak etti. Michy Batshuayi'nin hayatı, biyografisi ve futbol kariyeri haberimizde...

MİCHY BATSHUAYİ KİMDİR?

Michy Batshuayi-Atunga (d. 2 Ekim 1993, Brüksel), Kongo asıllı Belçikalı millî futbolcudur. Premier League takımlarından Chelsea'de forma giymektedir.

Michy Batshuayi doğum tarihi : 2 Ekim 1993

Michy Batshuayi kaç yaşında : 27 yaşında

Michy Batshuayi nereli : Belçika

Michy Batshuayi mevkisi ne : Santrafor - Forvet

Michy Batshuayi boyu kaç : 1.85 metre

Michy Batshuayi kilosu kaç : 91 kg

Michy Batshuayi burcu ne : Terazi

Michy Batshuayi hangi takımda oynuyor : Beşiktaş'a transfer oldu Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

MİCHY BATSHUAYİ KULÜP KARİYERİ

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Futbola 2003-2004'te RFC Evere'de başladı. 2004-2005'te Schaarbeek forması giydikten sonra 2005-2006 sezonunda Brussels'e geçti. 2006-2007 sezonunda Anderlecht'te denendi, sonrasında Brussels'e geri döndü. 2007-2008 sezonunu burada geçirdi.

Standard Liège

2011-2012 sezonu öncesi R. Standard de Liège'e transfer oldu ve profesyonel sözleşmeye imza attı. Michy Batshuayi; 2011-2012 sezonunda Belçika Ligi'nde (Jupiler Pro League) (5'i Playoff) toplam 23 maça çıktı, bu maçlarda 6 gol attı. Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde 1 maça çıktı; gol atamadı, asist yapamadı. Avrupa Ligi'nde 7 maça çıkarken, bu maçlarda 1 gol attı. Beker van België'nda (Beker van Belgie) 2 maça çıktı, 2 gol attı. 2012-2013 sezonunda ligde toplam 34 maça (12'si Playoff) çıkarken; 12 gol attı, 5'te asist yaptı. Beker van België'nda (Beker van Belgie) 2 maça çıkarken; gol atamadı, asist yapamadı. 2013-2014 sezonunda Avrupa Ligi Ön Elemeleri'nde 4 maçta 1 gol, 2 asist, Avrupa Ligi'nde 6 maçta 1 gol, 1 asist, Belçika Ligi'nde (Jupiler Pro League) 29 maçta 18 gol, 3 asistle oynayan Batshuayi, Beker van België'nda (Beker van Belgie) ise 1 maça çıktı. Ligde 30 maçın 29'unda forma giyerken; 26'sında ilk 11'de sahaya çıktı, 3 kere de sonradan oyuna girdi. Avrupa Ligi Ön Elemeleri'nde 4 maçta da forma giyerken; 3 kere ilk 11'de sahaya çıktı, 1 kere de sonradan oyuna girdi. Avrupa Ligi'nde 8 maçın 6'sında forma giyerken; 3 kere ilk 11'de sahaya çıktı, 3 kere de sonradan oyuna girdi.

Marseille

2014-15 transfer döneminde ise Marcelo Bielsa'nın çalıştırdığı Olympique de Marseille takımına 6M Euro bonservis ile transfer oldu.

Chelsea

2016 yılında sezon başında İngiltere Premier League kulübü Chelsea'den 40 milyon € (33,2 milyon £) teklif aldı ve 3 Temmuz'da Chelsea ile beş yıllık sözleşme imzaladı.[1][2] Batshuayi, Avusturya'da sezon öncesi kampına katıldı ve 20 Temmuz'da Wolfsberger AC'ye karşı hazırlık maçında ilk maçına çıktı. Bir gün sonra, ilk iki golünü Atus Ferlach'a karşı 8-0 kazandıkları hazırlık maçında attı.

MİLLİ KARİYERİ

Belçika U-21 millî takımı forması giyen Batshuayi; 11 kez giydiği millî formayla 5 gol attı.

MİCHY BATSHUAYİ OYNADIĞI TAKIMLAR VE GOLLERİ

2011-2014 : Standard Liège : 97 maçta 39 gol

2014-2016 : Marseille : 62 maçta 26 gol

2016- : Chelsea : 48 maçta 8 gol

2018 : › Borussia Dortmund (kiralık) : 10 maçta 7 gol

2018-2019 : › Valencia (kiralık) : 15 maçta 1 gol

2019 : › Crystal Palace (kiralık) : 11 maçta 5 gol

2020-2021 : › Crystal Palace (kiralık) : 18 maçta 2 gol

Toplam 261 maçta 88 atmıştır.