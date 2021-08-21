Michy Batshuayi, Beşiktaş teknik heyetini mest etti: Bu ligin çok üstünde bir golcü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Michy Batshuayi, Beşiktaş teknik heyetini mest etti: Bu ligin çok üstünde bir golcü

Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi takımla çıktığı ilk antrenmanda kendine hayran bıraktı. "Batsman" lakabıyla bilinen Belçikalı futbolcuyu çok beğenen teknik heyet, yıldız futbolcunun performansına ilişkin, "Batshuayi bu ligin çok üstünde bir golcü. Takıma büyük katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batsuayi bu sezon göstereceği başarılı performansın sinyalini antrenmanlarda veriyor. Golcü özellikleriyle teknik heyeti mest eden yıldız futbolcunun bugün oynanacak Gaziantep FK maçında da sahada olması bekleniyor.

90 DAKİKA OYNAYABİLECEK DURUMDA

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Takımdaki arkadaşlık ortamına çabuk uyum sağlayan 27 yaşındaki oyuncunun adaptasyon sürecinde sıkıntı yaşamayacağı ön görülüyor. Chelsea ile birlikte çok iyi bir kamp dönemi geçiren, hazırlık maçlarında da bol gol atan Batshuayi, fizik-kondisyon olarak da üst seviyede olduğu için 90 dakika oynayabilecek durumda.

"TAKIMA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK"

Batshuayi'nin idmanlarda dikkat çeken özelliklerinden biri de ikili mücadelelerdeki üstünlüğü. Neredeyse bütün mücadeleleri kazanan ve zor durumlarda bile ayakta kalmayı başarabilen oyuncu şutlarıyla da beğeni topladı. Hemen her şutunda çerçeveye sert ve isabetli şutlar gönderen Belçikalı yıldızın kısa sürede bu kadar iyi görüntü vermesi teknik heyeti çok sevindirdi ve "Batshuayi bu ligin çok üstünde bir golcü. Takıma büyük katkı sağlayacak" yorumlarının yapılmasını sağladı.

Michy Batshuayi, Beşiktaş teknik heyetini mest etti: Bu ligin çok üstünde bir golcü
UEFA sıralamasında kritik eşikteyiz! Türkiye, sezon sonuna kadar ilk 15'e giremezse tehlike çok büyük
UEFA sıralamasında kritik eşikteyiz! Türkiye, sezon sonuna kadar ilk 15'e giremezse tehlike çok büyük
Beşiktaşlı Adem Ljajic, Galatasaray'a önerildi! Terim hiç düşünmeden reddetti
Beşiktaşlı Adem Ljajic, Galatasaray'a önerildi! Terim hiç düşünmeden reddetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Sibel Can Düm Tek Tek Hande Erçel Demet Akalın
Spor Gervinho Mesut Özil Burak Elmas Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Michy Batshuayi, Beşiktaş teknik heyetini mest etti: Bu ligin çok üstünde bir golcü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 18:00:12. #1.16#

title