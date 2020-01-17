Michelin'den "sömestir yolculuğu" uyarısı

17.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 17.01.2020 14:34

Lastik üreticisi Michelin, güvenli bir sürüş için sürücülerle bilgi paylaşmaya devam ediyor. Michelin'den yapılan açıklamada, uzun yola çıkmadan önce lastik kontrolünün mutlaka yapılması gerektiği belirtildi.

Michelin, okulların sömestir tatili öncesinde güvenli bir yolculuğa çıkmayı planlayanlar için şu tavsiyelerde bulundu:

"Otomobilinizi donatacağınız kış lastiklerinin aynı marka ve desen olmasına özen gösterin.Güvenliğiniz için, araç üreticinizin tavsiye ettiği ebatları tercih edin. Arıza durumunda, otoyol kenarlarındaki 'Acil Durak' alanlarına gidin ve mümkün olduğunca sağa park ederek dörtlü flaşörlerinizi yakın.

Akü kontrolünün yapılması ve radyatördeki suyun donmaması için mutlaka antifriz kullanın. Silecek suyunuzun cam yıkama sistemini sıfır dereceye kadar donmaktan koruyan alkol içermeyen bir silecek sıvısı olmasına özen gösterin. Kış mevsimi yol şartlarında takip mesafesine, yüksek hızda seyretmemeye, ani fren ve hızlanmadan kaçınmaya ve kısa farları sürüş esnasında sürekli açık tutmaya dikkat edin.

Yola çıkmadan önce çocuk koltuklarının uygun şekilde yerleştirildiğinden emin olun ve güvenli şekilde bağlandığını kontrol edin.

Yola çıkmadan önce yedek lastikleriniz de dahil olmak üzere, tüm lastiklerinizi kontrol ettiğinizden emin olun. Lastiklerinizde sürüş performansınızı etkileyecek kesik, çatlak ve dengesiz aşınma gibi deformasyonların olup olmadığını kontrol edin. Aşınma belirtilerini gözle ve elle kontrol etmenizin yanı sıra, diş ölçer yardımıyla da lastiğin farklı noktalarının diş derinliğini gözden geçirin. Lastiğinizin doğru basınç seviyesinde olduğundan emin olun. Lastik aşınmasının yasal sınırı 1.6 mm'dir. Karşılaşacağınız riskleri önceden görmek amacıyla mümkün olduğunca ileriye bakın ve sabit hızda devam edin."

Kaynak: AA