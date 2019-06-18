Son dakika! Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesiyle ilgili rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı
Son dakika! UEFA eski Başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesiyle ilgili rüşvet almak suçlamasıyla gözaltına alındı.
Le Monde gazetesi, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) eski başkanı Michel Platini'nin, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi süreciyle ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığını aktardı.
2015 YILINA KADAR UEFA BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YAPTI
Fransa'nın en ünlü futbol yıldızlarından olan Platini, 2007'de UEFA başkanlığı görevine seçilmiş, 2015'e kadar da bu görevi yürütmüştü.
FIFA'NIN ETİK KURALLARI İHLALİ YÜZÜNDEN CEZA ALMIŞTI
Ancak Platini 2015'te Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından Etik Komitesi'nin tavsiye kararının ardından 8 yıl futboldan men edilmiş, FIFA'nın etik kurallarını ihlal etmekle suçlanan Platini'nin cezası önce 6, daha sonra da 4 yıla indirilmişti.
YORUMLAR (2)
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Beter ol la, az hakkımızı yemedin Avrupa, daCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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