Michael Owen Real Madrid ve Getafe Arasında İlk Golü Atıyor 2004-05 sezonunda Real Madrid, kendi evinde tarihinde ilk kez Getafe ile karşılaştı. Zinedine Zidane'in pasında topu ağlarla buluşturan Michael Owen iki takım arasında oynanan ilk golü attı.

2004-05 sezonunda Real Madrid, kendi evinde tarihinde ilk kez Getafe ile karşılaştı. Zinedine Zidane'in pasında topu ağlarla buluşturan Michael Owen iki takım arasında oynanan ilk golü attı. Kaynak: Dugout