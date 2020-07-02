Michael Owen Real Madrid ve Getafe Arasında İlk Golü Atıyor
2004-05 sezonunda Real Madrid, kendi evinde tarihinde ilk kez Getafe ile karşılaştı. Zinedine Zidane'in pasında topu ağlarla buluşturan Michael Owen iki takım arasında oynanan ilk golü attı.
02.07.2020 14:39 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:23
2004-05 sezonunda Real Madrid, kendi evinde tarihinde ilk kez Getafe ile karşılaştı. Zinedine Zidane'in pasında topu ağlarla buluşturan Michael Owen iki takım arasında oynanan ilk golü attı.
Kaynak: Dugout