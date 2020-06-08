NBA Başkanı Adam Silver, Michael Jordan'ın ısrarıyla play-off sistemini değiştireceklerini söyledi Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen NBA'da sezon 31 Temmuz'da kaldığı yerden devam edecek ancak önümüzdeki sezonlarda, play-off'la ilgili olarak tarihi bir değişiklik olacak. Başkan Adam Silver, Charlotte Hornets'in sahibi Michael Jordan'ın ısrarlarıyla play-off sisteminde köklü değişiklikler yapılacağını söyledi.

Pandemi süreci için çeşitli senaryoların üretildiği NBA'da önümüzdeki yıllar normal sezon maçlarının azaltılmasına kesin gözüyle bakılıyor. NBA Başkanı Adam Silver, basketbol tarihinin efsane oyuncusu ve Charlotte Hornets'in sahibi Michael Jordan'ın yeni play-off sisteminin belirlenmesinde rolü olduğunu açıkladı. ISRARCI OLAN KİŞİ JORDAN 31 Temmuz'da devam edecek sezon öncesi ABD basınına yansıyan haberlere göre; başkan Silver, NBA'de normal sezonun çok uzun sürmesi nedeniyle play-offl'arın ön plana çıkarılması konusunda ısrarcı olan kişinin Michael Jordan olduğunu söyledi. Geçtiğimiz günlerde Play-Off yarışının cazibesi nedeniyle NBA'da doğrudan Play-Off'ların oynanması fikri öne atılmıştı. Kaynak: Hürriyet