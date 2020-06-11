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Michael Jordan, ekibiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte 201 kiloluk balık avladı

NBA tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olarak kabul edilen Michael Jordan'ın yeteneği sadece basketbolla sınırlı değil. Efsane oyuncu, Amerika Birleşik Devletleri'nde katıldığı geleneksel etkinlikte ekibiyle birlikte 201 kiloluk balık avladı.

11.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:40

NBA efsanesi Michael Jordan, basketboldaki tartışılmaz hünerlerini balıkçılıkta da göstermeyi başardı. Kuzey Carolina'da bir balıkçılık yarışmasına katılan efsane isim, yakaladığı 201 kg'lik mavi marlin balığı ile dikkat çekti.

57 yaşındaki NBA efsanesi, mürettebatıyla birlikte 6 milyon Pound değerindeki yatıyla yarışmaya katıldı ki Catch 23 adındaki bu yat, Jordan'ın yat koleksiyonundaki en büyük araç değildi.

Michael Jordan, ekibiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte 201 kiloluk balık avladı

201 KİLOLUK BALIK, İLK 3'E GİRMESİ İÇİN YETERLİ OLMADI

Big Rock Blue Marlin Turnuvası'nda Jordan'ın tuttuğu 201 kg'lik balık, onun ilk 3'e girmesini sağlayamadı.

The Last Dance ile Netflix'e damga vuran Jordan'ın önünde liderlik de bir başka Netflix yıldızının oldu. Canavar Takibi serisinin başrolü Cyril Chauquet, 224 kg'lik avıyla zirvede yer aldı.

"DAHA BÜYÜK BİR BALIKLA DÖNMEYİ İSTERDİM"

1.65 milyar Pound'luk servetiyle yarışmada maddi bir gelir hedeflemese de rekabetçi tavrını ortaya koyan Jordan, "Biraz daha büyük bir balıkla dönmeyi çok isterdim" dedi.

Turnuvanın direktörü Crystal Hesmer de, "Michael Jordan'ın burada olması heyecan verici ama bir de böyle bir balık tutmuş olması çok daha heyecan verici" ifadelerini kullandı.

Michael Jordan, ekibiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte 201 kiloluk balık avladı
Michael Jordan, ekibiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte 201 kiloluk balık avladı
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