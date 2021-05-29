Michael Frey'den iddialı sözler: Fenerbahçe'nin forveti ben olacağım
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Michael Frey'den iddialı sözler: Fenerbahçe'nin forveti ben olacağım

Michael Frey'den iddialı sözler: Fenerbahçe'nin forveti ben olacağım
Haberler.com - Haberler | Spor

Waasland-Beveren'de bu sezonu kiralık geçiren Michael Frey, Topuk Yaylası'ndaki kampta kendisini gösterip Fenerbahçe'nin kadrosunda yer almak istiyor. Belçika ekibinde 32 resmi maçta 17 gol ve 4 asistlik performans ortaya koyan Frey, "Bu şansı iyi kullanacağım. Kendime güveniyorum ve Fenerbahçe'nin forveti olacağım" mesajını verdi.

Son iki sezondur Avrupa'ya kiralık olarak gönderilen Frey, takımı ligden düşmesine rağmen Belçika'da büyük çıkış yakalayıp, forma giydiği 32 maçta 17 gol 4 asiste imza attı. Sezon öncesi Topuk Yaylası kampına katılacak olan Frey, kendini gösterip takımda yer bulmayı hedefliyor. 27 yaşındaki forvet, "Bu kez şansı iyi kullanacagım. Kendime güveniyorum" sözleriyle mesaj verdi. Frey'in geleceği, teknik direktör konusunun netleşmesinin ardından belli olacak.

TARAFTARLAR DA İSTİYOR

Michael Frey'in kadroda bulunmasını Sarı-Lacivertli taraftarlar da istiyor. Taraftarlar, kısıtlı top tekniğine rağmen enerjisi, azmi ve mücadelesiyle olumlu izlenim bırakan Frey'in itici güç olarak kalmasına sıcak bakıyor.

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