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Michael Frey, Fenerbahçe, Spor, Haber

Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı

Nürnberg'in 3 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmasına kesin gözüyle bakılan Michael Frey'e koronavirüs sonrası transfer durumu soruldu.

25.04.2020 10:01 | Son Güncelleme: 25.04.2020 10:08

Fenerbahçe'den Almanya 2. Bundesliga takımı Nürnberg'e kiralanan ve kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2020'de sona erecek olan Michael Frey, hem transfer durumuyla hem de koronavirüs pandemisiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Bild muhabiri Marco Werzinger'den gelen, "Kulübün, 3 milyon euro satın alma opsiyonunu kullanarak seni Fenerbahçe'den alacaktı. Ancak, koronavirüs salgını sonrası tüm kulüpler finansal açıdan zorluk yaşıyor. Bu konuda seninle konuştular mı, geleceğin ne olacak?" şeklindeki soruya Frey, "Bu sezonu saymazsak, Fenerbahçe ile 2 sezonluk daha sözleşmem var. Ben her gün çılgınlar gibi çalışıyorum ve futbolun başlayacağı güne hazır olarak girmeyi istiyorum. Şu anda dünyada çok büyük problemler var. Bir futbolcunun geleceğinden çok daha önemli şeyler oluyor. O yüzden henüz bu konuları konuşma fırsatı olmadı." cevabını verdi.

İşte Frey röportajından dikkat çeken kısımlar:

Bir aydan daha uzun süredir evdesin. Kulübün 2 haftadır küçük gruplar halinde ve belli kısıtlamalarla takım antrenmanları düzneleniyor. Bazı açılardan normale dönmek nasıl hissettiriyor?

Muhteşem bir his gerçekten. Çime ayak basmak beni çok mutlu etti. Dört duvar arasında ve kendi başına çalışmak, pek antrenman sayılmazdı doğrusu.

Antrenman yaparken takım arkadaşından en az 1.5 metre uzak durmak nasıl bir duygu?

Tekrar ikili mücadeleler başladığı zaman gerçekten mutlu olacağım. Ancak, koyulan kurallara saygı duyuyoruz. Sorumluluklarımızı bilerek hareket ediyoruz.

Bundesliga'da seyircisiz maçlar planlanıyor. Duygusal bir futbolcu olarak, seyircisiz oynamak seni nasıl etkileyecek?

Sezonun devamına hazır olmak için fazlaca zamanımız mevcut. Ancak taraftarları, tezahüratları, duyguları çok özledim. Tekrar futbol başladığında ve tribünlerin boş olduğunu görünce içim burkulacak.

Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
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