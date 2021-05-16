MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kartal biblosuyla verdiği pozla Beşiktaş'ı kutladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, taraftarı olduğu Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutladı. Bahçeli Twitter'dan, "2020-2021 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş'ımızı, Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimini, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı, futbolcularımızı ve vefakar taraftarımızı yürekten kutluyorum" açıklaması yaptı.