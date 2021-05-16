MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kartal biblosuyla verdiği pozla Beşiktaş'ı kutladı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kartal biblosuyla verdiği pozla Beşiktaş'ı kutladı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, taraftarı olduğu Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutladı. Bahçeli Twitter'dan, "2020-2021 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş'ımızı, Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimini, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı, futbolcularımızı ve vefakar taraftarımızı yürekten kutluyorum" açıklaması yaptı.

Siyah-Beyazlılar'ın şampiyon olması, koyu Beşiktaşlı Devlet Bahçeli'yi de mutlu etti. MHP lideri, takımının şampiyonluğunu bir açıklamayla kutlarken, kartal biblosu önünde poz verdiği fotoğrafı paylaşıma ekledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kartal biblosuyla verdiği pozla Beşiktaş'ı kutladı

"VEFAKAR TARAFTARIMIZI KUTLUYORUM"

Bahçeli, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: 2020-2021 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş'ımızı, Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimini, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı, futbolcularımızı ve vefakar taraftarımızı yürekten kutluyorum.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kartal biblosuyla verdiği pozla Beşiktaş'ı kutladı
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