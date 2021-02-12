MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret etti
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret etti

12.02.2021 00:07 | Son Güncelleme: 12.02.2021 00:10
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Çebi'nin Vodafone Park'taki makamında gerçekleştirilen ziyaret sonunda, kongre üyesi olan Yönter'e üyelik kartı ve isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye edildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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