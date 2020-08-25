MHK'nın yeni başkanı Serdar Tatlı oldu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığına Serdar Tatlı'nın getirildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığına Serdar Tatlı'nın getirildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı belli oldu. Zekeriya Alp'in istifasıyla boşalan başkanlık koltuğuna TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Serdar Tatlı oturdu.

Serdar Tatlı başkanlığındaki MHK şu üyelerden oluşuyor:

Başkan

Serdar Tatlı

Üyeler

Metin Tokat

Erol Ersoy

Kadir Tozlu

Mahmut Çetiner

Mustafa Kamil Abitoğlu

Hikmet Öksüzoğlu

Ahmet Erdoğan

Nedim Göklü - İSTANBUL

Kaynak: İHA