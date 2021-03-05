MHK'den kadın hakem ve gözlemcilere görev
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MHK'den kadın hakem ve gözlemcilere görev

05.03.2021 15:55 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:04
MHK'den kadın hakem ve gözlemcilere görev

Merkez Hakem Kurulu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, profesyonel liglerdeki müsabakalarda 13 kadın hakem ve 12 kadın gözlemciyi görevlendirdi.

Merkez Hakem Kurulu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, profesyonel liglerdeki müsabakalarda 13 kadın hakem ve 12 kadın gözlemciyi görevlendirdi.

Merkez Hakem Kurulu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, profesyonel liglerdeki müsabakalarda 13 kadın hakem ve 12 kadın gözlemciyi TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de görevlendirdi. TFF'den yapılan paylaşımda, "Kadın hakemlerimize ve gözlemcilerimize görevlerinde başarılar diler, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarız" denildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Berad Büyük

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