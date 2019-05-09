Mezopotamya'da 620 Kilometre Pedal Çevirildi

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu'nun ikinci günündeki Mardin-Şanlıurfa etabı, Göbeklitepe Kavşağı'nda tamamlandı. 178 kilometrelik etapta milli takım sporcusu Cebrail Şeker birinci, Sırbistan Milli Takımı'ndan Stefan Stefanovic ikinci, Torku Şekerspor'dan Muhammed Selçuk ise üçüncü oldu.

TORKU ŞEKERSPOR İKİ KEZ KÜRSÜYE ÇIKTI

Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu'nun son günündeki Yavuzeli-Gaziantep etabı ise 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi. Bu etapta da milli takım sporcusu Ahmet Örken birinci, Bike Arid takımından (Almanya) Aaron Grosser ikinci, Torku Şekerspor'dan Batuhan Özgür ise üçüncü oldu. Böylece Torku Şekerspor'un genç sporcuları, Mezopotamya Bisiklet Turu'nda kürsüye iki defa çıkmış oldu. Organizasyon boyunca sporcular, Mardin, Şanlıurfa, Kilis ve Gaziantep güzergâhında 620 kilometre pedal çevirdi.

Kaynak: Bültenler