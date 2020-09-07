Mezitli'deki tenis turnuvasında 60 sporcu ter döktü
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Mezitli'deki tenis turnuvasında 60 sporcu ter döktü

Türkiye Tenis Federasyonu Mezitli Hafta Sonu Senyör Tenis Turnuvası sona erdi.

Mezitli'deki tenis turnuvasında 60 sporcu ter döktü
07.09.2020 15:35 | Son Güncelleme: 07.09.2020 15:40

Türkiye Tenis Federasyonu Mezitli Hafta Sonu Senyör Tenis Turnuvası sona erdi. Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ve Mezitli Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği 4 gün süren turnuvaya 9 farklı kategoriden 60 tenisçi katıldı.

Mezitli Belediyesi ile Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Mezitli Hafta Sonu Senyör Tenis Turnuvası gerçekleştirdi. Aratos Spor Tesislerinde düzenlenen turnuvada, derece giren sporcular ödüllerini aldı.

"Bu tür turnuvalar seviyemizi ölçmede önemli oluyor"

Adana, Gaziantep ve Hatay'dan katılımların olduğuna dikkat çeken Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı İlkim Tahinci, "Kulüp olarak Mezitli Belediyemizin desteğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediyemizin bize sunduğu sonsuz imkanları doğru kanalize ederek ilçemizi ve ülkemizi uluslararası platformlarda temsil edecek sporcular yetiştirmek istiyoruz. Bu konuda tesisleşmeyi tamamladık. Her yaştan farklı branşlarda kurslarımız devam ediyor. Çalışmalarımızdaki başarılarımızı da bu tür turnuvalarla ölçme şansımız oluyor. Başkanımız Neşet Tarhan başta olmak üzere destek veren herkese ve katılan tüm sporcularımıza teşekkür ederim" dedi.

"Mezitli, önemli turnuvaları yapabilecek bir seviyeye geldi"

Mezitli Belediye Başkanı Tarhan da Mezitli'ye Aratos Spor Tesisleri gibi çok önemli spor tesisleri kazandırdıklarını dile getirdiği açıklamasında, "Mezitli artık çok önemli turnuvaları yapabilecek bir seviyeye geldi. Bugün olduğu gibi artık farklı şehirlerden sporcular gelerek, Mezitli'deki turnuvalara katılıyorlar. Çok büyük turnuvalar artık tesislerimizde başarıyla gerçekleştiriliyor. Sporcularımız uluslararası ve ulusal yarışmalarda Mezitlimizi başarıyla temsil ederek önemli dereceler alıyorlar. Milli takıma sporcular gönderiyoruz. İnanıyorum ki, kısa sürede Mezitli Belediye Spor Kulübümüzün çalışmaları ile çok daha büyük başarılara imza atacağız. Her alanda sporcular bizleri gururlandıracaklardır" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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