Metrobüste sosyal mesafesiz yolculuk
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Metrobüste sosyal mesafesiz yolculuk

23.03.2021 17:42 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:06

İstanbul'da artan korona virüs vakalarına karşın akşam saatlerinde metrobüste yoğunluk olduğu ve sosyal mesafeye uyulmadığı gözlendi.

İstanbul'da artan korona virüs vakalarına karşın akşam saatlerinde metrobüste yoğunluk olduğu ve sosyal mesafeye uyulmadığı gözlendi.

İstanbul'da korona virüs vakalarının artmasıyla birlikte uzmanların sosyal mesafe ve maske ile ilgili uyarıları ardı ardına gelirken, kentteki yoğunluk devam ediyor. Kent genelinde olduğu gibi metrobüste de akşam saatlerinde yoğunluk yaşandığı gözlendi. İşlerinden çıkarak evlerine gitmek isteyen vatandaşlar, metrobüslerde oluşan kalabalık nedeniyle sosyal mesafe kuralına uymakta zorlandı. Metrobüs duraklarında olduğu gibi metrobüsün içinde de yaşanan yoğunluk kameralara yansıdı.

(İrem Demir/İHA)

Metrobüste sosyal mesafesiz yolculuk
Metrobüste sosyal mesafesiz yolculuk
Metrobüste sosyal mesafesiz yolculuk
Metrobüste sosyal mesafesiz yolculuk
Metrobüste sosyal mesafesiz yolculuk
Metrobüste sosyal mesafesiz yolculuk
Metrobüste sosyal mesafesiz yolculuk
Metrobüste sosyal mesafesiz yolculuk
Metrobüste sosyal mesafesiz yolculuk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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