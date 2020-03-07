Haberler » Spor » Metin Tekin: Fenerbahçe son dakika golüne bu kadar sevinemez - Spor

Metin Tekin: Fenerbahçe son dakika golüne bu kadar sevinemez

Fenerbahçe'nin sahasında Denizlispor ile 2-2 berabere kaldığı mücadeleyi yorumlayan Metin Tekin, "Fenerbahçe, Kadıköy'de son dakika golüne bu kadar sevinemez. Fenerbahçe vasata alışıyor. Bu çok büyük bir tehlike" dedi.

07.03.2020 22:56 | Son Güncelleme: 07.03.2020 23:15
Metin Tekin: Fenerbahçe son dakika golüne bu kadar sevinemez

, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında 'u konuk etti. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 22. dakikasında Ozan Tufan'ın golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, 45. dakikada Radoslaw Murawski'nin penaltı golüne engel olamadı. İlk yarıda Tolgay Arslan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan sarı-lacivertliler, 75. dakikada Mustafa Yumlu'nun golüyle 2-1 geriye düştü. Fenerbahçe, 90+2. dakikada Serdar Aziz'in kafa golüyle 1 puanı kurtardı.

"FENERBAHÇE BAŞKA BİR KİMLİKTİR"

BeIN Sports yorumcusu , maçın ardından mücadeleyi değerlendirdi.Tekin, "Oyunun hikayesi ne olursa olsun Fenerbahçe, 'de golüne bu kadar sevinemez. Fenerbahçe vasata alışıyor. Bu çok büyük bir tehlike. Geçen sene beşinci, bu sene altıncı. Fenerbahçe başka bir kimliktir." dedi.


Haber Videosu

: yORUMCU Metin Tekin: Fenerbahçe son dakika golüne bu kadar sevinemez
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler