Metin Tekin: Fenerbahçe son dakika golüne bu kadar sevinemez

07.03.2020 22:56 | Son Güncelleme: 07.03.2020 23:15

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Denizlispor'u konuk etti. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 22. dakikasında Ozan Tufan'ın golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, 45. dakikada Radoslaw Murawski'nin penaltı golüne engel olamadı. İlk yarıda Tolgay Arslan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan sarı-lacivertliler, 75. dakikada Mustafa Yumlu'nun golüyle 2-1 geriye düştü. Fenerbahçe, 90+2. dakikada Serdar Aziz'in kafa golüyle 1 puanı kurtardı.

"FENERBAHÇE BAŞKA BİR KİMLİKTİR"

BeIN Sports yorumcusu Metin Tekin, maçın ardından mücadeleyi değerlendirdi.Tekin, "Oyunun hikayesi ne olursa olsun Fenerbahçe, Kadıköy'de son dakika golüne bu kadar sevinemez. Fenerbahçe vasata alışıyor. Bu çok büyük bir tehlike. Geçen sene beşinci, bu sene altıncı. Fenerbahçe başka bir kimliktir." dedi.

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