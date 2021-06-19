Metin Öztürk, 16. sandık sonunda salondan ayrıldı
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Metin Öztürk, 16. sandık sonunda salondan ayrıldı

Metin Öztürk, 16. sandık sonunda salondan ayrıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray'ın Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık yarışında olan Metin Öztürk, 16. sandık sonuçlarının açıklanmasının ardından Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas ile selamlaşarak salondan ayrıldı.

Galatasaray'ın Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık yarışında olan Metin Öztürk, 16. sandık sonuçlarının açıklanmasının ardından Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas ile selamlaşarak salondan ayrıldı.

Galatasaray'ın 38. başkanının belli olacağı Olağan Genel Kurulu'nda, oy sayımı işlemi sürerken, adaylardan Metin Öztürk, 16. sandığın sonuçlarının açıklanmasının ardından Genel Kurul'dan ayrıldı. Öztürk, salondan çıkarken; başkanlık yarışında bulunduğu Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas ile tokalaştı.

Öte yandan diğer bir aday olan Yiğit Şardan'ın ekibinde yer alan Abdurrahim Albayrak da 16. sandık sonuçlarının açıklanmasının arından, salondan ayrıldı.

(Güven Mert Ercan - Oğuzhan Ort - Uygar Aydın - Ozan Buğra Koşar/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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