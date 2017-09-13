Metin Oktay, Kabri Başında Anıldı
Galatasaray'ın "Taçsız Kral" lakaplı efsane ismi Metin Oktay, vefatının 26. yılında mezarı başında anıldı.
Galatasaray'ın "Taçsız Kral" lakaplı efsane ismi Metin Oktay, vefatının 26. yılında mezarı başında anıldı.
Metin Oktay'ın Koza Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, futbol takımı yardımcı antrenörü Ayhan Akman ile kaptan Selçuk İnan'ın yanı sıra Oktay'ın ailesi, sevenleri ve yakınları katıldı.
Anma töreni okunan duaların ardından sona erdi.